ضبط 897 مخالفة فى حملة أمنية مكبرة بالفيوم

تمكنت حملة مكبرة من المرور والمرافق، بقيادة اللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم، من ضبط 789 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 32 حالة إشغالات متنوعة، وتنفيذ 6 حالات إزالة متنوعة، و70 حالة تجنيب وتنظيم، حسب بيان أمنى، صباح اليوم الجمعة.

كما ضبطت الحملة التى شارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائى، وإدارة مرور الفيوم، وشرطة المرافق، والقوات النظامية، والبحثية مدعمة بمجموعات من قوات الأمن، 9 سيارات بدون رخصة تسيير، و21 سيارة بدون رخصة قيادة، و23 إنتظار خاطىء، وسيارة للسير عكس الاتجاه، و6 سيارات متروكة، وسيارة بدون لوحات، وأخرى للتحميل أجرة زيادة، و48 سرعة زائدة عن طريق الرادار.

وتم ضبط 6 حالات تحليل مخدرات سلبى، وحالة واحدة تحليل مخدرات إيجابى، وضبط 17 دراجة بخارية بدون رخصة تسيير، و23 دراجة بخارية بدون رخصة قيادة، و8 دراجات بخارية بدون لوحات، و9 دراجات متروكة، وسحب 100 رخصة، وتحرير 272 حالة تصالح فورى، وضبط 233 متنوع، بإجمالى 789 مخالفة متنوعة.

وتمكنت أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم، بالتنسيق مع المنطقة العسكرية بمحطة اللاهون بمركز الفيوم، من إزالة 54 حالة تعدٍ على حرم الطريق والأراضى الزراعية، على طريق الصعيد، والطريق الدائرى بمركز الفيوم.

ونفذت الحملة، قرار الإزالة رقم 14183 لسنة 2015 ضد (طارق.م.ع)، بصب أساسات عقار بمنطقة دلة على مساحة 60 متر، لاستكمال البناء المخالف لخطوط التنظيم، وكذلك تنفيذ قرار "تشميع"، رقم 608 لسنة 2015 ضد مغسلة سيارات بجوار الكوبرى العلوى، مملوكة لمواطن يدعى (رضا.ا)، وإزالة ثلاث حالات تعدِ على حرم الطريق والأراضى الزراعية بطريق منشأة عبدالله، حوض الساحل، وحوض سعد وسعيد بمنطقة دلة، وردم أساسات لقطعة أرض على مساحة 6 قراريط باسم "يحى.ع.ع"، وإزالة سور بالبلوك الأبيض على مساحة قيراط من الأرض الزراعية.

كما تمكنت الحملة من ردم أساسات جاهزة للبناء، عبارة عن صبة خرسانية، على مساحة 200 متر، وإزالة 15 حالة إشغال طريق، وتنفيذ 30 حالة تجنيب وتنظيم، وفصل 3 حالات سرقة تيار كهربائى.