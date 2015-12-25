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ضبط نيجيرية وسورى حاولا دخول البلاد بجوازات سفر مزورةبمطار القاهرة

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ضبط نيجيرية وسورى حاولا دخول البلاد بجوازات سفر مزورةبمطار القاهرة ضبط نيجيرية وسورى حاولا دخول البلاد بجوازات سفر مزورةبمطار القاهرة
نجحت اليوم الجمعة إدارة الجوازات بمطار القاهرة فى ضبط راكبة نيجيرية قادمة على الخطوط الأثيوبية من أديس أبابا تدعى إيفولليا أوبونا حاولت دخول البلاد بجواز سفر مزور، وتبين بالفحص الفنى الذي تم بمعرفة قسم الأدلة الجنائية بشرطة ميناء القاهرة الجوى، قيام الراكبة بمحو ميكانيكى للصورة والبيانات الخاصة بتأشيرة دخول .

من ناحية أخرى اشتبه مشرف التسفير والترانزيت بإدارة الجوازات فى بيانات راكب بلغارى يدعى مازن محمود، كان قادما من دمشق على الخطوط السورية، وكان في طريقه إلى لندن عبر رحلة مصر للطيران رقم 779، وبالفحص الفنى لجواز سفره تبين أنها مزورة عن طريق محو البيانات الحقيقية والصورة وتغييرها ببيانات الراكب، وبتفتيش الراكب وقائيا عثر بحوزته على جواز سفر سورى باسم مازن محمود.

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مصر 365

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