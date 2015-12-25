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بالصور.. العثور على جثة فتاة مشوهة الوجه داخل مجرى مائى فى البحيرة

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بالصور.. العثور على جثة فتاة مشوهة الوجه داخل مجرى مائى فى البحيرة بالصور.. العثور على جثة فتاة مشوهة الوجه داخل مجرى مائى فى البحيرة
عثر اليوم أهالى إدكو بالبحيرة، على جثة فتاة فى العقد الثانى من العمر، داخل بئر مياه بإحدى المزارع بالقرب من مدخل إدكو بالبحيرة، ووجهها مشوه بالكامل.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا من الرائد محمود هندى رئيس مباحث إدكو، يفيد العثور على جثة فتاة فى العقد الثانى من العمر داخل بئر مياه بإحدى المزارع، بالقرب من مدخل إدكو ووجهها مشوه بالكامل.

على الفور، وجه اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد خالد عبد الحميد وضم العميد حازم حسن وكيل المباحث، والرائد محمود هندى رئيس مباحث إدكو، لسرعة كشف غموض الحادث.

توصلت تحريات فريق البحث، إلى أن المجنى عليها تدعى "وفاء ع . ع" وشهرتها كريمة 18سنة " سيئة السمعه بمنطقه الهانوفيل والدخيلة و6 أكتوبر، وتتردد بصفة مستمرة على راغبى المتعه الحرام بتلك المناطق والمناطق المجاورة مقابل أجر مادى، وجارى تحرير محضر بالواقعة واستكمال التحريات.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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