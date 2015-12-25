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ضبط متسول داخل وسائل المواصلات وبحوزته 1240 جنيها بمحطة قطار الأقصر

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ضبط متسول داخل وسائل المواصلات وبحوزته 1240 جنيها بمحطة قطار الأقصر ضبط متسول داخل وسائل المواصلات وبحوزته 1240 جنيها بمحطة قطار الأقصر
تمكنت مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد الأقصر، من ضبط "شريف. م" ومقيم بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، أثناء وجوده بمحطة سكة حديد الأقصر، يقوم بارتكاب أعمال التسول واستجداء جمهور الركاب، وبتفتيشه عثر بحوزته على 1240 جنيهًا عملات ورقية مختلفة.

واعترف المتهم أمام رجال الشرطة بإشراف العميد دكتور علاء عبد المجيد مساعد مدير شرطة النقل والمواصلات بالصعيد، بارتكابه الواقعة والمبلغ المالى من حصيلة تسوله من جمهور الركاب .

وتم الكشف عن المتهم، حيث تبين أنه مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكمين قضائيين صادرين ضده فى قضيتى "سرقة، تسول".

وأمر اللواء محمد يوسف مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
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