إحباط محاولة راكب مصرى تهريب 21 ألف دولار و8 آلاف جنيه بمطار القاهرة

نجحت سلطات مطار القاهرة اليوم الجمعة فى ضبط راكب مصرى حاول تهريب مبلغ 21 ألف دولار أمريكى و8,200 آلاف جنيه مصرى.

وكان أحد ضباط مباحث الأموال العامة بإدارة البحث الحنائى اشتبه فى راكب مصرى "أ-ش" أثناء إنهاء إجراءات سفره على طائرة الخطوط الألمانية والمتجهة إلى ميونخ، وبتفتيش الراكب عثر على مبلغ 21 ألف دولار أمريكى وأكثر من 8 آلاف جنيه مصرى.

وبمواجهته أنكر معرفته بقانون النقد المصرى، وتم تسليم الراكب مبلغ مالى 10 آلاف دولار قيمة الحد المسموح به قانونا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الراكب، وجارى العرض على نيابة الشئون المالية والتجارية.