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ضبط عاطل بحوزته كيلو حشيش مخدر بالغردقة

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ضبط عاطل بحوزته كيلو حشيش مخدر بالغردقة ضبط عاطل بحوزته كيلو حشيش مخدر بالغردقة
تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان الغردقة من ضبط عاطل وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، تم تحرير محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحمر إخطارا من المقدم أحمد لاشين رئيس مباحث قسم شرطة ثان الغردقة يفيد تمكن النقيب علاء جاهين معاون مباحث القسم من ضبط المدعو "أحمد. س" 26 سنة عاطل ومقيم الدهار – الغردقة حال استقلاله سيارة ملاكى وبحوزته 3 طرب حشيش و12 قطعة أخرى متوسطة الحجم تزن حوالى 800 جرام ومبلغ مالى 490 جنيها وعدد 2 هاتف محمول.

وبمواجهته بما أسفرعنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل وترويج المواد المخدرة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 11813جنايات قسم شرطة ثان الغردقة لسنة 2015.. وأخطرت النيابة العامة.

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مصر 365