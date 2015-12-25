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البحرية الألمانية تنقذ 121 مهاجرا غير شرعى بالقرب من الساحل الليبى

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البحرية الألمانية تنقذ 121 مهاجرا غير شرعى بالقرب من الساحل الليبى البحرية الألمانية تنقذ 121 مهاجرا غير شرعى بالقرب من الساحل الليبى

>تمكن جنود البحرية الألمانية من إنقاذ قارب من الغرق على متنه 121 مهاجرا غير شرعى من جنسيات أفريقية مختلفة، على قرب 50 كيلومترا من الساحل الليبى.

وذكر بيان للجيش الألمانى ـ نشر بليبيا اليوم الجمعة - إن سفينة الإنقاذ الألمانية "برلين" تمكنت من إنقاذ 121 شخصا منهم 115 رجلا وثلاث نساء وثلاثة أطفال بعد تعرضهم لخطر الغرق على بعد 50 كيلومترا من الساحل الليبى.

وأضاف البيان أن سفينة الإنقاذ قامت بتسليم المهاجرين غير الشرعيين إلى حرس السواحل الإيطالى، كانت السفينة "برلين" أنقذت أول من أمس الأربعاء أكثر من 200 من اللاجئين أيضا.
>وتقول بيانات الجيش الألمانى إن الجنود الألمان تمكنوا منذ بداية مهمتهم فى البحر المتوسط فى مايو الماضى من إنقاذ 9874 مهاجرا غير شرعى فى المنطقة البحرية بين ليبيا وإيطاليا.
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