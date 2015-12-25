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وزير خارجية قطر: موسكو تعمل من أجل تحقيق الاستقرار بالشرق الأوسط

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وزير خارجية قطر: موسكو تعمل من أجل تحقيق الاستقرار بالشرق الأوسط وزير خارجية قطر: موسكو تعمل من أجل تحقيق الاستقرار بالشرق الأوسط
دعا وزير خارجية قطر خالد بن محمد العطية، إلى بذل المزيد من الجهود، من أجل تحقيق الاستقرار بالشرق الأوسط.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن وزير الخارجية القطرى، فى مستهل لقائه بوزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف فى موسكو، أن روسيا تفعل الكثير من تحقيق ذلك.

وبدأ وزير الخارجية القطرى خالد العطية، اليوم، زيارةً رسمية إلى العاصمة الروسية موسكو، وقالت وزارة الخارجية الروسية، والتى أعلنت عن اللقاء، إن وزيرى خارجية البلدين سيتناولان، خلال محادثاتهما، سُبُلَ تعزيز التنسيق السياسى، فى إطار الحوار الاستراتيجى بين روسيا ومجلس التعاون الخليجى، حيث من المقرر أن يُعقَدَ اجتماعٌ وزارى جديد للحوار، فى موسكو، خلال العام 2016.

وأضافت الخارجية، فى بيان نقلته وكالة "تاس" الروسية، أن الوزيرين سيبحثان أيضًا أمورًا خاصة بمبادرة روسيا، التى نالت تأييدًا أوليًا من مجلس التعاون، حول سُبُلِ ضمان الأمن المتكامل فى الخليج.
>وتكتسب زيارة "العطية" لروسيا بُعدًا جديدًا، فى الوقت الراهن، خاصةً فى ظل الموقف الذى تتخذه روسيا من تركيا، على خلفية أزمة إسقاط الطائرة الروسية، الأمرُ الذى قد يبحثه "العطية" مع نظيره الروسى، كمحاولة للوساطة أو تغيير الموقف الراهن.
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