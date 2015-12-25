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فيديو | أجسام فضائية غامضة تظهر فى سماء تشيلي تثير الذعر

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فيديو | أجسام فضائية غامضة تظهر فى سماء تشيلي تثير الذعر فيديو | أجسام فضائية غامضة تظهر فى سماء تشيلي تثير الذعر

اجسام غريبة في سماء تشيلي

أثارت مجموعة من الأجسام والأضواء المتوهجة الغامضة فى سماء مدينة سانتياجو، عاصمة تشيلي، ذعر المواطنين هناك، وانقسمت الآراء حول إذا كانت أسطولا من الأطباق الطائرة أم كائنات فضائية كانوا يزورون الأرض، وتمكن بعض الأفراد من التقاط مقطع مدته 5 دقائق لهذه الظاهرة ونشرها على موقع يوتيوب، وقال شهود عيان إن الأضواء فى البداية ظهرت وهى تطفو فى تشكيل غريب فى السماء المظلمة، وبعد ذلك أصبحت تنتشر على مسافات متباعدة وأصبحت خارج الأنظار واختفت تماما.

وفقا لما ذكره موقع “ديلى ميل” البريطانى فالمقطع الذى أطلق عليه اسم “Fantastic UFO sighting in Santiago” أثار التساؤلات عن حقيقة كونه تابع لكائنات فضائية، والبعض شك فى الأمر وقال إن هذه الأضواء ما هى إلا مجموعة من الفوانيس الصينية المرتبطة ببعضها وتتحرك بسرعة، وهذه ليست المرة الأولى الذى يظهر فيها أجسام غريبة فى تشيلى فالبعض يطلق عليها أنها أصبحت عاصمة للكائنات الفضائية.

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