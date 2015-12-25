مطران الأرمن الكاثوليك: محمد نبى الرحمة والمسيح روح السلام

ألقى المطران كريكور أوغسطينس أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، عظة قداس عيد الميلاد المجيد بالبطريركية منذ قليل، وقال أن العالم يحتفل هذه الأيام بعيد الأنبياء، حيث يحتفل العالم بالمولد النبوى الشريف وعيد ميلاد المسيح.

وقال المطران أن محمد نبى الرحمة مستشهدًا بالآية الكريمة "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين"، أما المسيح فهو روح المحبة والسلام.

وأضاف المطران فى عظته: نتمنى للعالم رحمة وسلام وطمأنينة وفى هذه المناسبة نعبر عن وحدتنا وإيماننا بالله الواحد والإنسانية

وتابع : كلنا واحد ولا نفرق بين مسلم ومسيحى، وفى هذا الشهر نصوم مع بعضنا بالمحبة فى أيام الله، وفى صوم القيامة يشاركنا المسلمون ولا يأكلون اللحم، وفى رمضان نبقى صائمين إلى المغرب لأن إخوتنا صائمون ويرفعون محبة الله للإنسان من خلال الصيام المبارك، مضيفًا: نتمنى أن تكون الأعياد للرحمة والسلام رحمة للعالمين وسلام للبشر، حيث نحتفل بعد أيام بالسنة الجديدة، ونطلب منكم أن تغيروا القلوب ونستقبل العام بقلوب طاهرة نقية.

وطالب المطران، المسلمين والمسيحيين بالتصدى للإرهاب الذى يدمى العالم، واعتبار 2016 عامًا للرحمة.