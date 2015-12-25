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وفد صينى يبحث فى مصر الاستثمار فى تصنيع الطائرات

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وفد صينى يبحث فى مصر الاستثمار فى تصنيع الطائرات وفد صينى يبحث فى مصر الاستثمار فى تصنيع الطائرات
أعلنت مصادر مسؤولة بمطار القاهرة عن وصول وفد صينى من كبار رجال الأعمال اليوم الجمعة قادما بطائرتين خاصتين من جورجيا فى زيارة لمصر تستغرق ثلاثة أيام يبحث خلالها الاستثمار فى مجال صناعة الطائرات بمصر.

وقالت المصادر،التى لم يتم تسميتها، إن الوفد الذى يضم 13 شخصا سيبحث مع كبار المسؤولين والمستثمرين المصريين إقامة مشروعات مشتركة فى مجال صناعة الطائرات بمصر.

يذكر أنه تم التوقيع على عدة اتفاقيات خلال زيارة الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى للصين فى شهر سبتمبر الماضى فى اطار جولة اسيوية شملت اندونيسيا وسنغافورة.


>- إدارة الإعلام بمطار القاهرة تشكر أحمد جنينة على مجهوداته لتعظيم إيرادات الشركة

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مصر 365

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