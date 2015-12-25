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بالصور.. انطلاق ماراثون الدراجات الأول بالغردقة بمشاركة 200 متسابق

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بالصور.. انطلاق ماراثون الدراجات الأول بالغردقة بمشاركة 200 متسابق بالصور.. انطلاق ماراثون الدراجات الأول بالغردقة بمشاركة 200 متسابق
انطلق صباح اليوم الجمعة "ماراثون الغردقة الأول لسباق الدراجات" بمشاركة 200 متسابق، وذلك تحت رعاية محافظة البحر الأحمر، وبالتعاون مع أكاديمية "أيارو" والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة.

وكذلك تحت رعاية مؤسسة وصال لتنمية المجتمع والجمعية الإقليمية لفتيان الكشافة والهلال الأحمر والمركز الإقليمى لنقل الدم بالغردقة.
>اليوم السابع -12 -2015

وأطلق اللواء مصطفى صدقى سكرتير عام المحافظة، إشارة بدء انطلاق الماراثون صباح اليوم بمشاركة ما يقرب من 200 متسابق ومتسابقة بنادى الغردقة، والماراثون تشجيع من نادى الغردقة لمجموعة Hurghada Riders من أجل ممارسة ركوب الدراجات الهوائية للمصريين والأجانب المقيمين والسائحين.
>اليوم السابع -12 -2015

وقال أحمد القوصى مدير التسويق بنادى الغردقة الرياضى إن الماراثون يهدف إلى إرسال رسالة أمان واطمئنان للعالم، وكذلك يهدف إلى نشر الوعى الرياضى والصحى، ونشر رياضة ركوب الدراجات الهوائية، حيث يقطع الماراثون قلب مدينة الغردقة بطول 8 كيلو مترات بطريق الكورنيش.
>اليوم السابع -12 -2015

وأضاف "القوصى" أن الماراثون هو بداية لمشروع "الغردقة عاصمة الرياضة" 2016، الذى يسعى من خلاله نادى الغردقة ومجموعة Sports Capital إلى وضع الغردقة على خريطة السياحة الرياضية كوجهة وعاصمة للرياضة من خلال إقامة العديد من البطولات الدولية والمحلية فى مختلف الرياضات.
>اليوم السابع -12 -2015

ويرافق الماراثون فريقان للطوارئ تابعان لجمعية الهلال الأحمر المصرى بالغردقة لتقديم الدعم للمشاركين، وستكون هناك 4 نقاط دعم ثابتة موزعة على خط سير الماراثون، إلى جانب نقطتى دعم متحركتين.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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