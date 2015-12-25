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محافظ دمياط يتفقد أعمال صيانة كوبرى عزب النهضة بتكلفة 750 ألف جنيه

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محافظ دمياط يتفقد أعمال صيانة كوبرى عزب النهضة بتكلفة 750 ألف جنيه محافظ دمياط يتفقد أعمال صيانة كوبرى عزب النهضة بتكلفة 750 ألف جنيه
قام الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، بتفقد أعمال صيانة كوبرى عزب النهضة التى تنفذها الهيئة العامة للطرق والكبارى، بتكلفة 750 ألف جنيه يرافقه اللواء أحمد عطية السكرتير العام المساعد وم.ضياء عوض مدير عام الطرق.

وقالت المحافظة اليوم الجمعة، إن المحافظ اطمأن من الشركة المنفذة إلى الانتهاء من أعمال الصيانة من خلال تغيير البلاطات الخرسانية وعمل طبقة سطحية اسفلتية وطلاء سور الكوبرى، ليتم افتتاحه خلال أيام بعد توقف أكثر من شهرين لعمل الصيانة اللازمة، وسوف يسهم الكوبرى بعد افتتاحه وتشغيله فى سيولة الحركة المرورية للقادمين من وإلى مدينة دمياط فى اتجاه فارسكور - الزرقا وخط الروضة الرحامنة.
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