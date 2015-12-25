إصابة فلسطينيين خلال مواجهات في الضفة

أصيب فلسطينيان، فجر الجمعة، برصاص القوات الإسرائيلية التي اقتحمت مخيم قلنديا شمال القدس، وذلك بعد يوم شهد مقتل أربعة فلسطينيين في هجمات منفصلة استهدفت إسرائيليين في الضفة.

وذكرت وكالة “وفا” الرسمية الفلسطينية أن الطواقم الطبية نقلت إصابتين إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله،

وأوضحت أن المواجهات عنيفة اندلعت خلال اقتحام الاحتلال للمخيم، وأن طواقم الإسعاف تعاملت ميدانيا مع إصابات أخرى نتيجة استخدام قنابل الغاز السام، والصوت، والعيارات المطاطية.

وكان شابان من المخيم قتلا الخميس رصاص الاحتلال خلال مواجهات وهجمات شهدتها الضفة الغربية والتي أسفرت أيضا عن مقتل فلسطينيين آخرين.

ومنذ اندلاع أعمال العنف في أكتوبر الماضي، قتلت القوات الإسرائيلية 135 فلسطينينًا وأصابت أكثر من 14 ألفا آخرين، وتصاعدت حدة المواجهات في الأراضي الفلسطينية إثر الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للمسجد الأقصى.