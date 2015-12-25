لأول مرة فى مصر.. مؤتمر لزراعة القوقعة بحضور 30 خبيرا أجنبيا فى فبراير

لأول مرة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يعقد المؤتمر الدولى الأول لزراعة القوقعة فى الفترة من 5 إلى 7 فبراير القادم بفندق "سميراميس"، وذلك بتنظيم من وحدة زراعة القوقعة بكلية طب قصر العينى بالتعاون مع الجمعية العربية لطب الأذن والسمعيات.

وتوضح "عبير جلال" مدير العلاقات العامة بمكتب تنظيم المؤتمر: "رغم انتشار عمليات زراعة القوقعة فى مصر ووجود العديد من الجمعيات التى تدعم هذه العمليات، إلا أنه لأول مرة يعقد فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المؤتمر الدولى الأول لزراعة القوقعة، وذلك بالتعاون المشترك بين وحدة زراعة القوقعة بكلية طب قصر العينى والجمعية العربية لطب الأذن والسمعيات، يرأس المؤتمر الدكتور "محمد الشاذلى" الأستاذ بطب قصر العينى، وسكرتير المؤتمر الدكتور "أسامة عبد النصير" رئيس وحدة زراعة القوقعة بقصر العينى، وسيحضر المؤتمر أكثر من 30 خبيرا أجنبيا من كل دول العالم.

ويذكر أن زراعة القوقعة هى عبارة عن زرع جهاز إلكترونى دقيق يطلق عليه "قوقعة"، ويتم تركيبه فى الأذن الداخلية ليتم توصيله بجهاز خلف الأذن الخارجية لمساعدة الفرد على السمع الجيد.