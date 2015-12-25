ضبط 3 أطنان أسمدة زراعية مدعمة قبل بيعها فى السوق السوداء

تمكنت وحدة مباحث التموين ، بمديرية أمن بنى سويف، اليوم الجمعة، برئاسة المقدم محمد محفوظ، رئيس مباحث التموين، من ضبط ثلاثة أطنان أسمدة زراعية مدعمة، داخل محل أسمدة، قبل بيعها فى السوق السوداء.

وألقت الحملة التموينية القبض على "صابره. س. ب" مقيم مدينة ناصر، صاحب محل أسمدة زراعية، لحيازته 3 أطنان كيماوى مدعم مخصص للجمعيات الزراعية وغير مصرح بتداوله فى الأسواق لكونها سلعة مدعمة محظور تجميعها والاتجار فيها بالأسواق.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرير محضر بالمخالفة رقم 21706 جنح مركز ناصر، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.