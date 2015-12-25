ضبط 2 طن ونصف مبيدات زراعية منتهية الصلاحية داخل مصنع بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، قبل قليل، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط حوالى 2 طن ونصف مبيدات زراعية منتهية الصلاحية بمركز إدكو بالبحيرة.

وشن رجال مباحث التموين بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة، والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية.

وقد أسفرت تلك الحملة عن ضبط صاحب مصنع مبيدات زراعية "بدون ترخيص" بمدينة بدر لقيامه بجمع المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وتعبئتها فى عبوات مقلدة، وإعادة طرحها بالأسواق حيث تم ضبط 416ر2 طن مبيدات زراعية، وتم تحرير المحضر رقم 9577/2015 جنح مركز إدكو.