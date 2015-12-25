ضبط 1662 مخالفة مرورية بالبحيرة و1809 بالمنيا

قاد اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، حملة أمنية مكبرة اليوم، لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والذين يشكلون بؤرا إجرامية والتشكيلات العصابية، ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

وأسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية، والعميد حازم حسن وكيل المباحث، عن ضبط 8 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وأسلحة بيضاء ومواد مخدرة، كما تم ضبط 97 متهما هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس، فيما تحررت محاضر بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 1662 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة بدون رخصة، وبدون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية وسير عكس الاتجاه وانتهاء رخصة قيادة.

وفى نفس السياق، شنت مديرية أمن المنيا حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون، والأسلحة غير المرخصة والمتهمين الهاربين.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء محمود عفيفى، مدير البحث الجنائى، يفيد ضبط 8 قطع سلاح نارى بدون ترخيص، بحوزة متهمين، بالإضافة إلى 44 طلقة نارية وتحرر عنها المحاضر اللازمة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 1809 مخالفات مرورية متنوعة و23 دراجة نارية بدون لوحات معدنية،

>كما تمكنت حملة لتنفيذ الأحكام من ضبط 12952 حكما قضائيا منها 51 قضية جنائية و900 حبس جزئى، وضبط 2 متهمين مطلوبين أمام النيابة فى قضايا جنائية منها قضايا سرقة وسرقة بالإكراه.