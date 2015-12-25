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القبض على عاطلين تخصصا فى سرقة السيارات ومساومة أصحابها بالوراق

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القبض على عاطلين تخصصا فى سرقة السيارات ومساومة أصحابها بالوراق القبض على عاطلين تخصصا فى سرقة السيارات ومساومة أصحابها بالوراق
تمكنت مباحث الجيزة من القبض على عاطلين لاتهامهما بسرقة السيارات ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل حصولهما على فدية، حيث تم ضبطهما بمنطقة الوراق وبحوزتهما سيارتين مسروقتين، وأخطرت النيابة للتحقيق.

كانت قد وردت معلومات للعقيد إيهاب شلبى، مفتش مباحث شمال الجيزة، تفيد قيام "محمد.ا.ف" و"محمد.ا.ا" عاطلين بسرقة السيارات ومساومة اصحابها على إعادتها مقابل حصولهما على مبالغ مالية.

وبإخطار اللواء خالد شلبى، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كلف رجال المباحث بسرعة ضبط المتهمين، فتم إعداد عدة أكمنة لهما، وتمكن المقدم محمد أبو القاسم رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، من ضبطهما أثناء قيادتهما سيارتين مبلغ بسرقتهما، وبحوزة أحدهما طبنجة صوت.

واعترف المتهمان بسرقتهما السيارتين، وأنهما ارتكبا عدة وقائع سرقة سيارات باستخدام مفتاح مصطنع ومساومة أصحابها على إعادتها مقابل حصولهما على فدية، فحرر محضر بالواقعة، وأُخطر اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.

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مصر 365