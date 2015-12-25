القبض على ربة منزل بحوزتها طربتين حشيش بقصد الاتجار فى البحيرة

تمكنت منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط ربة منزل وبحوزتها طربتين حشيش بقصد الاتجار بالبحيرة.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والذين يشكلون بؤرًا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة، بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

وكان قد تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى، برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير الإدارة، والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث والعميد حازم حسن وكيل المباحث من ضبط "ح.ع.ع" ربة منزل ومقيمة الحوته مركز إيتاى البارود وبحوزتها طربتين لمخدر الحشيش تزن حوالى (600) جرام، وعدد (100) قرص مخدر ومبلغ مالى 410 جنيهات وهاتف محمول "بقصد الاتجار".

تم تحرير المحضر رقم 27653/330 جنايات مركز إيتاى البارود لسنة 2015.