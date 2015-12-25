قوات الاحتلال الإسرائيلى تشن حملة اعتقالات بمدن الضفة الغربية

>شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى فجر اليوم الجمعة حملة اعتقالات شملت مدنا بالضفة الغربية المحتلة.>وكشفت مصادر فلسطينية أن جيش الاحتلال اعتقل الشاب أسعد أبو طعمة 22 عاما على حاجز "الكونتينر" العسكرى قرب مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، موضحة أن الشاب من سكان مدينة جنين وتم نقله إلى جهة غير معلومة.

يأتى ذلك بعد اعتقال قوات الاحتلال 17 مواطنا فى أماكن متفرقة بالضفة الغربية تركزت فى مدينة رام الله والخليل وبيت لحم، وتصعد سلطات الاحتلال من حملات الاعتقال منذ اندلاع المواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية مطلع شهر أكتوبر الماضى فيما يعرف بانتفاضة القدس والتى أدت حتى هذه اللحظة إلى 132 شهيدا وأكثر من 15 ألف مصاب.

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