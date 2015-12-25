1750 متسابقًا يشاركون فى مسابقة لحفظ القران الكريم بالوادي الجديد‎

انتهت المنطقة الأزهرية بالوادى الجديد من تصفيات مسابقة القرآن الكريم على مستوى المحافظة.

وقال الشيخ مختار بلال، مدير إدارة شئون القرآن بالمنطقة الأزهرية بالوادي الجديد، إن المسابقة شارك فيها 1750 متسابقًا من مختلف المعاهد ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم، والتى يشرف عليها الأزهر الشريف بمراكز المحافظة الخمسة.

وأضاف، أن التصفيات النهائية ستكون فى شهر مارس القادم لاختيار من سيمثل الوادى الجديد على مستوى الجمهورية، حيث رصد الأزهر الشريف جوائز مالية للمتسابقين وللمحفظين من المعاهد الأزهرية ومكاتب تحفيظ القران الكريم.