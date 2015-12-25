الجيش التركي يقتل 9 من مسلحي «الكردستاني»

قتل الجيش التركي، اليوم الجمعة، 9 مسلحين ينتمون إلى حزب العمال الكردستاني في اشتباكات جنوبي البلاد.

كما مقتل جندي تركي خلال الاشتباكات التي دارت في بلدة جيزرة، الواقعة في محافظة شرناك، جنوب شرقي البلاد، وفقًا “سكاي نيوز”.

وكان 3 مقاتلين من الأكراد قتلوا في اشتباكات مع الشرطة في مدينة ديار بكر جنوب شرقي تركيا، الخميس، في حين سمع دوي إطلاق نار وقذائف مدفعية حول المنطقة.

وظلت 4 مدن رئيسية، يغلب على سكانها الأكراد، جنوب شرقتي تركيا خاضعة لحظر التجول، وشهدت قتالا عنيفا منذ الهجوم الذي أطلقته تركيا قبل 10 أيام ضد المقاتلين الأكراد.

وتضاربت الأرقام حول حصيلة ضحايا الاشتباكات، فأرقام حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد تقول إن 31 مدنيا على الأقل قتلوا خلال القتال، في حين تؤكد وسائل إعلام حكومية أن 168 مقاتلا كرديا قتلوا خلال الحملة المدعومة بالدبابات وآلاف الجنود.