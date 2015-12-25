محافظ السويس يستقبل أول فوج سياحى من ألمانيا يصل ميناء بورتوفيق

استقبل صباح اليوم اللواء العربى السروى، محافظ السويس، يرافقه عدد من القيادات التنفيذية ومسئولو هيئة موانئ البحر الأحمر أول فوج سياحى يصل ميناء بورتوفيق من ألمانيا منذ أكثر من 3 سنوات.

وتم استقبال الفوج السياحى البالغ عدده 275 سائحا على متن العبارة السياحية "برلين" بالورود، وتم تنظيم عرض فولكلور شعبى، وقدم محافظ السويس درع السويس لربان السفينة ترحيبا به وللوفد الذى وصل لأول مرة المحافظة.

قال عبد الرحيم مصطفى، المتحدث الإعلامى باسم هيئة موانئ البحر الأحمر، إن المركب السياحى وهو من ألمانيا كان دائم التوجه إلى ميناء الغردقة فقط، ونجحت هيئة موانئ البحر الأحمر فى التعاقد معه لتصل 6 أفواج سياحية إلى ميناء السويس بواقع رحلة كل يوم جمعة من اليوم حتى 29 يناير المقبل، فى إطار تفعيل وتنشيط ميناء بورتوفيق.

وأضاف المتحدث باسم هيئة الموانئ أن السائحين فور وصولهم لميناء السويس يتوجهون إلى القاهرة فى جولة سياحية لمدة يوم واحدة لتفقد معالم القاهرة السياحية.