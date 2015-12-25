500 مليون جنيه استثمارات سعودية لتنفيذ مشروعات صناعية بمحافظة بنى سويف

أعلنت محافظة بني سويف عن استثمارات سعودية بقيمة 500 مليون جنيه سيتم ضخها لتنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية بالمحافظة، تتضمن إنشاء مصانع لإنتاج معدات في مجالات النقل والنظافة.

جاء ذلك خلال اللقاءات التي جمعت المستشار محمد سليم محافظ بني سويف بالوكلاء الرسميين لصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن عبد العزيز آل سعود، حيث تم بحث الفرص الاستثمارية بالمحافظة وضخ المزيد من الاستثمارات السعودية بالمحافظة، وذلك في إطار استكمال العلاقات الخارجية المتميزة وإثراء أواصر التعاون التي تربط بين الشقيقتين مصر والسعودية، لاسيما في ظل ما تتمتع به المحافظة من مميزات جاذبة للاستثمار وتعاون جاد من الجهاز التنفيذي بها.

وأوضح الوكلاء الرسميون، لصاحب السمو الملكي اعتزام اعتماد 500 مليون جنيه لتنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية بالمحافظة، تتضمن إنشاء مصنع لإنتاج وتجميع جميع معدات النظافة والتدوير الخفيفة والثقيلة بالتعاون مع شركة (TPS)، إحدى كبريات الشركات الهندية الرائدة في هذا المجال، بالإضافة إلى مصنع آخر لإنتاج وتجميع سيارات النقل الجماعي والخاص بالتعاون مع مستثمرين صينيين.

وشدد محافظ بنى سويف، على ضرورة دراسة العرض السعودي واستيفاء كافة الإجراءات والأوراق المطلوبة وتذليل كافة العقبات وتوفير المساحات المطلوبة لتنفيذ المشروعين لإصدار قرارات الموافقة والترخيص حتى يتم البدء في التنفيذ العملي عقب الحصول على الموافقات اللازمة.