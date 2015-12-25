بالصور.. محافظ جنوب سيناء يستقبل وفدا إعلاميا من جورجيا

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وفدا إعلاميا من دولة جورجيا يمثل عددا من ممثلى الصحف ووكالات الأنباء وبعض القنوات التليفزيونية فى جورجيا، حيث اطلعهم على الأمن والأمان فى المدينة من خلال تطبيق خطط أمنية محكمة.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى تنوع السياحة بها من سياحة ترفيهية وسفارى وغوص وغيرها، لافتا إلى أن التفكير الجدى فى تحويل شرم الشيخ إلى مدينة لوجيستية لا تقل بأى حال من الأول عن بعض المدن الشهيرة مثل دبى وسنغافورة، فضلا على إقامة عدة مشروعات كبرى فى المستقبل منها ميناء عالمى لليخوت ومدينة ترفيهية كديزنى لاند وإقامة مدينة رياضية عالمية.

كما أشار إلى قرب عودة السياحة مرة أخرى، وأن ما حدث لهو عمل غير مقبول نجم عن توازنات سياسية فى المنطقة، وأن بعض الدول كافأت الإرهاب وعاقبتنا نحن، وأعرب عن أمله فى أن تتعافى شرم الشيخ قريبا، خاصة أننا فى ظل التحضير لعدة مؤتمرات كبرى كمؤتمر الاستثمار فى أفريقيا فبراير القادم علاوة على مؤتمر دافوس الاقتصادى العالمى وموتمر دولى للاتصالات فى نفس الشهر مما يدل على ثقة معظم دول العالم، حضر اللقاء اللواء عبد الفتاح حلمى المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى والمستشار وليد السباعى المستشار القانونى لمحافظة جنوب سيناء.

وأعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن السلطتين التشريعية والتنفيذية يد واحدة لبناء مصر، كما حذر من الاستماع للأفكار الهدامة التى من شأنها تفكيك المجتمع وتدميره كما حدث مع دول أخرى جاء ذلك من خلال مشاركة المحافظ فى الاحتفالية التى أقامتها القبائل العربية من أجل تكريم نائبها فى مجلس النواب النائب عطية موسى جبلى، كما قام بتكريمه وتقديم درع المحافظة تقديرا له.



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