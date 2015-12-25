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وزير الأوقاف: الداعون للتظاهر فى 25 يناير لا يرغبون فى استقرار البلاد

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وزير الأوقاف: الداعون للتظاهر فى 25 يناير لا يرغبون فى استقرار البلاد وزير الأوقاف: الداعون للتظاهر فى 25 يناير لا يرغبون فى استقرار البلاد
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الداعين للتظاهر فى 25 يناير المقبل هم الراغبون فى عدم الاستقرار.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" على هامش زيارته للشرقية لافتتاح مسجد، أن البلاد الآن فى طريقها للاستقرار وتم استكمال مؤسساتها وخارطة الطريق بأعضاء مجلس نواب منتخبين يمثلون الشعب عبر انتخابات حقيقة ونزيهة والذين سيقومون بدورهم التشريعى والرقابى.


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