مندوبو الرئاسة والأزهر يصلون بطريركية الأرمن للتهنئة بعيد الميلاد

توافدت الشخصيات العامة ومندوبو الرئاسة ووزارة الداخلية والأزهر والكنيسة القبطية، على مقر بطريركية الأرمن الكاثوليك بوسط القاهرة، لتهنئة المطران كريكور أوغسطينوس أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد.

وقدم أحمد الأنصارى -مندوبًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسى- تهنئة الرئيس، كما حضر الشيخ فوزى زفزاف مندوبًا عن الإمام الأكبر شيخ الأزهر، واللواء رجائى نيازى مندوبًا عن وزير الداخلية، والقمص بطرس وليم مندوبًا عن الأنبا رافائيل سكرتير المجمع المقدس للكنيسة القبطية، وسفراء سوريا وأرمينيا وفرسان مالطة، والشيخ أسامة القوصى الداعية الإسلامى.

ويرأس المطران كريكور صلوات القداس الإلهى بعد قليل، وسط تواجد شرطى مكثف يحيط الكنيسة والشوارع المؤدية لها.