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وزير الأوقاف من الشرقية: صرف 1000 جنيه حافز للأئمة خلال أسبوع

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وزير الأوقاف من الشرقية: صرف 1000 جنيه حافز للأئمة خلال أسبوع وزير الأوقاف من الشرقية: صرف 1000 جنيه حافز للأئمة خلال أسبوع
أعلن الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف، أنه سيتم صرف ألف جنيه "حافز" للأئمة والخطباء خلال أسبوع .

وأضاف وزير الأوقاف خلال لقائه بهم فى قاعة الاجتماعات بديوان عام محافظة الشرقية، بحضور الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية والدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، والدكتور محمود الشريف نقيب الأشراف وقيادات الوزارة ، ونواب المحافظة، أن المالية هى المسئولة عن توفيق مبلغ الحافز، وأنه فى حالة الخصم من المبلغ سيتم ضمه للمعاش فيما بعد، لافتا إلى أن الحافز يستهدف دعم الأئمة ماديا، خاصة أن ظروف عملهم تمنعهم من العمل فى مهن أخرى بجانب مهنتهم لتحسين أوضاعهم المادية.

كان الوزير، قد كرم 12 من الأئمة والإداريين المتميزين، وتم منحهم شهادات تقدير ومبلغ 500 جنيه.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015


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