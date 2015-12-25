مصرع عامل محارة سقط من أعلى سقالة بعقار بكفر الدوار

لقى قبل قليل عامل محارة مصرعه جراء سقوطه من أعلى سقالة بعقار بمدينة كفر الدوار بالبحيرة.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا من قسم شرطة كفر الدوار من إدارة شرطة النجدة يفيد بسقوط شخص من أعلى عقار بشارع العمدة بمدينة كفر الدوار.

وتبين أنه أثناء قيام "خالد أشرف رمضان الرشيدى" 30 سنة عامل محارة، ومقيم بندر كفر الدوار، بأعمال محارة على سقالة بأحد العقارات بالشارع المشار إليه، انقطع الواير مما أدى إلى سقوطه أرضاً ووفاته.

وقد تم نقل الجثة لمشرحة لمستشفى كفر الدوار العام، وتحرر المحضر 6525 / 2015 إدارى القسم.

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