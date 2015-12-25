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ديبالا: عرفت قيمة يوفنتوس فور خسارته لنهائي دوري الأبطال

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ديبالا: عرفت قيمة يوفنتوس فور خسارته لنهائي دوري الأبطال ديبالا: عرفت قيمة يوفنتوس فور خسارته لنهائي دوري الأبطال

كشف باولو ديبالا لاعب يوفنتوس عن الفارق بين فريقه الحالي وناديه السابق باليرمو في حواره مع صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية.

وأبدى الأرجنتيني إعجابه بعقلية الفوز التي يمتلكها بطل إيطاليا الذي انتقل له مطلع الموسم الحالي فور خسارة البيانكونيري لنهائي دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة.

وقال ديبالا:"مع يوفنتوس، أصبحت لدي الرغبة في الفوز، هو أمر غريب لكنه صعب".

وأضاف "عندما كنت مع لاعبي الفريق في الطائرة أثناء المعسكر الصيفي جاء إلي كلاوديو ماركيزيو ليعرف نفسه وقال لي: استعد جيدا، علينا الفوز بكل شيء هذا الموسم".

وأردف "هذا الكلم أدهشني، لقد خسروا نهائي الأبطال للتو وبدلا من أن يفكروا في الأجازة يستعدون للموسم الجديد".

وأتم "هذا ما بين لي الفارق الكبير بين باليرمو ويوفنتوس".

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