وليد المعلم: وقف تسلل المسلحين من تركيا لسوريا يدفع عملية السلام

أكد وليد المعلم، وزير الخارجية السورى، ضرورة وقف تسلل المتسلحين من تركيا والأردن إلى سوريا لدفع عملية السلام، وذلك حسبما أذاع التلفزيون السورى.

وبالأمس، سيطرة فصائل من المعارضة على أول قرية بكوبانى بعد أن حررتها من قبضة تنظيم داعش الإهاربى بمحافظة حلب شمالى سوريا، كما ركزت على سيطرة داعش على الحى الصناعى بمدينة دير الزور شرق سوريا.

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