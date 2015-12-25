وليد المعلم: يجب منع تسرب "الإرهابيين" إلى سوريا من تركيا والأردن

>قال وزير الخارجية السورى وليد المعلم اليوم الجمعة إنه يجب أن تركز الجهود الدولية على منع "تسرب الإرهابيين" من تركيا والأردن بما يؤدى إلى تحقيق تقدم فى الحل السياسى للأزمة السورية.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية تصريحات المعلم التى أدلى بها بعد اجتماعه مع مسؤول صينى كبير خلال زيارة لبكين وأكد فيها الحاجة إلى "تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب".

وقال المعلم امس الخميس إن الحكومة السورية مستعدة للمشاركة فى محادثات تعقد فى جنيف وعبر عن أمله فى أن يساعد الحوار فى تشكيل حكومة وحدة وطنية.

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