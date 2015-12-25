صور| قداس منتصف الليل بكنيسة المهد في بيت لحم بمشاركة آلاف المسيحيين

ترأس البطريرك فؤاد طوال بطريرك القدس والأردن وسائر الديار المقدسة قداس منتصف الليل للطوائف المسيحية التي تسير على التقويم الغربي وذلك في كنيسة المهد ببيت لحم ليل الخميس الجمعة.

وأفادت وكالة “معا” الإخبارية الفلسطينية، بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمدالله وأمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم شاركوا في قداس منتصف الليل في كنيسة المهد، نقلاً عن وكالة الأنباء الألمانية.

وألقى نائب البطريرك المطران وليم الشوملي كلمة نيابة عن طوال بسبب إصابة الأخير بوعكة صحية.

وقال الشوملي: “وقعت أحداث مؤلمة في عالمنا المحيط وـصبح التدين سبباً للقتل باسم الله بدل من كونه حافزاً للرحمة والأخوة، وما نعاني منه هو غياب الرحمة من القلوب وكأن مجيء المسيح ورسالة الميلاد قد ذهبا سداً”.

وقال إن باب كنيسة المهد هو أحد أبواب الرحمة ونأمل أن يعبر منه الكثير من الحجاج خلال هذه السنة المباركة، ويجب أن تشمل الرحمة الجميع.. من نحب ومن نكره”.

وتابع: “ومن بيت لحم مدينة السلام والأمل نتذكر ونصلي هذا المساء لأجل كل ضحايا العنف أينما كانوا في فلسطين والدول المجاورة .. ونفكر بملايين اللاجئين الذين يعانون البرد القاتل والفارين من مناطق الصراعات يعبرون البحر طلباً للحرية، ويتحول البحر إلى مقبرة جماعية.. ونذكر أصحاب البيوت المهدمة والأراضي المصادرة في القدس وفلسطين وهؤلاء أخوتنا في الإنسانية لتصبح صرختهم صرختنا ولنهدم معاً حاجز الكراهية”.