«الري»: تشكيل لجنة وزارية مشتركة لحل مشاكل تطوير النقل النهري

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، عن أنه تم بالتنسيق مع وزارة النقل تشكيل لجنة فنية عليا من خبراء الوزارتين لمعالجة موضوعات النقل النهري المشترك وحل مشاكله والعمل على تطويره وتحسينه.

جاء ذلك في بيان للوزارة اليوم الجمعة حول نتائج اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بين الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري والدكتور سعد الجيوشي وزير النقل بحضور قيادات الوزارتين، وذلك لمناقشة سبل تحسين النقل النهري في مصر.

وأكد مغازي متابعة موافاة وزارة النقل بمناسيب المياه أمام وخلف الأهوسة، والتي تشكل بيانا هاما يسترشد به المراكب المختلفة أثناء رحلات النقل النهري.

وأوضح أن تحسين النقل النهري داخل مصر هو نموذج هام لمشروع النقل الملاحي الجاري تطبيقه من بحيرة فيكتوريا وحتى البحر المتوسط، والجاري إعداد الدراسات الخاصة به.

وأعرب وزير الري عن ترحيب الوزارة بوضع كافة إمكانياتها لتسهيل عملية النقل النهري مع المحافظة على اشتراطات نوعية المياه وحمايتها من التلوث.

كما أفاد مغازي بأن الوزارة تلتزم بتوفير المناسيب اللازمة لتسهيل عملية النقل النهري في المسافة ما بين دمياط والقاهرة، لتسهيل نقل الأقماح من ميناء دمياط، بما لا يخل ببرنامج التصرفات الذي يأخذ في اعتباره الاستخدامات المائية والاحتياجات المختلفة لها.

من جانبه، أشار الجيوشي إلى أهمية النقل النهري كأحد المرافق الهامة والحيوية التي تستطيع استيعاب كميات كبيرة من حمولات النقل التي تعتمد حاليا بشكل أساسي على النقل البري، كما أكد أن الكثير من دول العالم تعتمد على النقل النهري الأكثر أمانا والأقل تكلفة.

كان وزير النقل قد التقى مؤخرا مع العاملين بهيئة النقل النهري، وأكد خلال اللقاء على ضرورة النهوض بصناعة النقل قائلا “ليس من المعقول أن يكون لدينا نهر النيل ألف كيلو، ونسبة نقل البضائع منه صفر رغم أنه مرتبط بالعديد من الموانئ البحرية”.

من جانبهم، كشف العاملون بالهيئة عن أن لهم مطالب مالية سواء من خلال تحسين الأجور أو إلغاء الزيادة في الخصومات، كما أنه لا يوجد إدارة للتسويق في الهيئة، ولا يوجد تصعيد لقيادات من داخل الهيئة ومعظمها يأتي من خارجها، ووعدهم الوزير بتلبية مطالبهم المشروعة.