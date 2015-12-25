تقرير - تشيلسي سيدفع جزء من راتب مورينيو إذا انتقل ليونايتد

كشفت صحيفة دايلي تليجراف في تقريرها عن أزمة جوزيه مورينيو-تشيلسي عن أن الأخير سيضطر لدفع جزء من مستحقات المدرب البرتغالي حتى نهاية الموسم الحالي.

تخلى تشيلسي عن مورينيو بعد سلسلة النتائج السلبية هذا الموسم وعين الهولندي جوس هيدينك بصفة مؤقتة لنهاية الموسم.

وينص العقد المبرم بين الطرفين على دفع تشيلسي لمليون ونصف جنيه إسترليني لمورينيو حتى نهاية الموسم إذا تخلى عنه في وسطه.

ويعد مورينيو هو المرشح الأول لخلاف لويس فان جال في مانشستر يونايتد الذي يمر بفترة صعبة على صعيد النتائج إذا قرر الأخير التخلي عن المدرب الهولندي وفقا للعديد من التقارير الصحفية.

وإذا تولى مورينيو تدريب الشياطين الحمر فإن تشيلسي سيتحمل جزء من راتبه لأن عقده مع يونايتد لن يتجاوز 6 مليون جنيه إسترليني سنويا بعدما كان 10 مليون جنيه إسترليني في البلوز.