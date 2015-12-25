التموين تطلق مهرجان تخفيض أسعار اللحوم بالمجمعات احتفالا برأس السنة

أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مهرجان تخفيض أسعار السلع الغذائية، وخاصة اللحوم والدواجن بكافة فروع المجمعات الاستهلاكية، وشركتى الجملة والسيارات المتنقلة، التي تجوب معظم المحافظات يوميا، فى إطار التيسير على المواطنين، ومواكبة الاحتفالات برأس السنة الجديدة.

وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية فى بيان اليوم ،أنه تم طرح معظم السلع وخاصة اللحوم والدواجن بأسعار التكلفة للتخفيف عن المواطنين، وتلبية كافة احتياجاتهم من السلع الغذائية، وخاصة اللحوم والدواجن، حيث تم طرح كيلو البتلو المشفى المجمد بسعر 38 حنيه، وكبدة بتلو مجمد 25 جنيه وموزة بتلو بالعظم مجمد 26 جنيه وكيلو لحوم الرومى 25 جنيه ، وكيلو أوراك رومى 23 جنيه وكيلو دبوس رومى 28 جنيه وكيلو فيليه الدواجن 36 جنيه ،وشيش دواجن 34 جنيه وكيلو أوراك دواجن 17 جنيه ونصف وسمان 4 قطع 12 جنيه ،ونصف وكيلو البط 18 جنيه ونصف وكيلو سمك الماكريل 11 جنيه وفيليه باسا أحمر 13 جنيه وسمك بربونى 17 جنيه ونصف .

وأضاف وزير التموين، أنه تم طرح أيضا كيلو دواجن برازيلى 19 جنيه، وصدور بط 20 جنيه، وكيلو بط العوام 19 جنيه ، وبط العابد 24 جنيه وكتفة ضانى 33 جنيه وكيلو السن والرقبة والموزة 34 جنيه وكيلو اللسان 42 جنيه ، وبرجر دواجن 26 جنيه وكيلو فيليه دواجن متبل ويزو 40 جنيه ونصف كيلو فيليه لحوم الرومى 25 جنيه ، وصدور دواجن 15 جنيه وبتلو مشفى نيوزلندى 40 جنيه وموزة بتلو 26 جنيه، وكبدة وقوانص 16 جنيه .

وقال حنفى، أنه تم طرح كافة السلع الغذائية من أسماك وسكر وأرز وزيوت ومكرونات وصلصات وبقوليات وخضر وفاكهة بكميات كبيرة وبجودة عالية وبأسعار مخفضة ، بنسب تتراوح من 20% إلى 25% عن الأسواق، بالإضافة إلى كون وجبتك وهى وجبات متكاملة ومتنوعة يوميا لعدد 4 أفراد بأسعار تتراوح من 20 إلى 30 جنيه، و تتضمن بروتينات ونشويات وخضار وصلصة ومسلى وفاكهة، وهى بأسعار مخفضة، يختار منها المواطن يوميا ما يناسب زوقه ورغباته منها ما تتضمن فرخة كاملة وكيلو أرز وخضار وطماطم وصلصة ومسلي، ووجبة تشمل لحم مجمد وكيلو أرز وكيلو خضار وكيلو طماطم وسلطة، وأيضا هناك وجبة تتضمن كيلو سمك ماكريل وكيلو أرز وخضار سلطة، وهناك وجبة تشمل لحم مفروم وكيلو أرز وكيلو خضار وطبق سلطة وصلصة، ووجبة كبدة شرائح ومكرونة وصلصة وسلطة، موضحا أنه تم الدفع بعدد كبير من سيارات شركات المجمعات الاستهلاكية المتنقلة المبردة التى تحمل الأسماك والدواجن واللحوم وكافة السلع، لتجوب المحافظات والقرى الأكثر احتياجا، تخفيفا عن كاهل المواطنين .

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