دفاع إسراء الطويل: ضابط شرطة يتأكد من تواجدها بالمنزل مرتين يوميا

قال حليم حنيش، دفاع المصورة الصحفية إسراء الطويل، إن مباحث قسم "بولاق الدكرور" حددت قواعد التدابير الاحترازية، وآلياتها لموكلته، تنفيذاً لقرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيلها واتخاذ إجراءات التدابير الاحترازية.

وأضاف "حنيش" لـ"اليوم السابع" أن التدابير الاحترازية التى حددتها مباحث القسم التابعة له إسراء، تمثلت فى إلزام ضابط مباحث القسم بالتوجه لمنزل موكلته مرتين فى اليوم صباحاً ومساء، وألزمت إسراء بالتوجه لقسم الشرطة مرة أسبوعياً للتأكد من عدم مغادرتها البلاد، مؤكداً أن مدة هذه التدابير تكون 45 يوما لحين مثولها مرة أخرى أمام دائرة الجنايات لنظر تجديد حبسها، ويكون أمام المحكمة أمر من الثلاثة وهو الحبس الاحتياطى، أو إخلاء سبيل بتدابير مرة أخرى، أو إخلاء سبيلها بدون ضوابط أو ضمانات.

وفيما يتعلق بحالتها الصحية، أوضح دفاع إسراء أن موكلته ستبدأ مرحلة العلاج يوم السبت المقبل، وستواصل جلسات العلاج الطبيعى التى انقطعت عنها من 210 أيام.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أخلت سبيل المصورة الصحفية إسراء الطويل، فى القضية رقم 485 لسنة 2014 أمن دولة عليا، على خلفية اتهامها بالانضمام لجماعة إرهابية، أسست على خلاف القانون، وبث أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، لظروفها الصحية.