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المركزى للإحصاء: المصريون استهلكوا "بفرة" بمليار جنيه خلال 8 أشهر

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المركزى للإحصاء: المصريون استهلكوا "بفرة" بمليار جنيه خلال 8 أشهر المركزى للإحصاء: المصريون استهلكوا "بفرة" بمليار جنيه خلال 8 أشهر
ملايين الجنيهات يسددها المصريون سنويا، فاتورة "كيف" السجائر ومستلزمات الشيشة التى يتم استيرادها من الخارج، تتضاعف تكلفة الواردات من منتجات السجائر، والتى تتمثل فى ورق الدخان والتبغ الخام والتبغ المكبوس والمفروم، على الرغم أن الضرائب المفروضة على هذه المنتجات تصل إلى 200% .

وفى إحصائيات تابعة للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، كشفت أن تستورد من التبغ المفروم والصالح للمضغ نحو 654 مليون و870 ألف جنيه، فى خلال 8 أشهر فى الفترة من يناير وحتى شهر أغسطس، وتشير البيانات أنها ارتفعت عن نفس الفترة فى العام الماضى، وكانت قد سجلت 579 مليون جنيه.

وتوضح البيانات التى حصل عليها اليوم السابع، أن واردات مصر من "ورق الدخان" والتبغ الخام إلى 990 مليون و548 ألف جنيه، بعد أن كان حجمها منخفض إلى 531 مليون و750 ألف جنيه، فى نفس الفترة بالعام الماضى.


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