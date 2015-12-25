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انهيار بمنجم جبس في شرق الصين يتسبب في زلزال قوته 4 درجات

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انهيار بمنجم جبس في شرق الصين يتسبب في زلزال قوته 4 درجات انهيار بمنجم جبس في شرق الصين يتسبب في زلزال قوته 4 درجات

انهار منجم للجبس في منطقة بينغيى بمقاطعة شاندونغ شرق الصين اليوم الجمعة وسط مخاوف من وجود ضحايا.

ووفقا لوسائل الإعلام الصينية، كان هناك نحو 29 عاملا في موقع الانهيار واستطاع أربعة منهم الفرار بسرعة حيث تسلقوا إلى منطقة آمنة عندما تداعى المكان في نحو الساعة الثامنة صباحا بتوقيت بكين.

وذكر أحد المواقع المحلية أنه تم رصد موقع ستة من عمال المنجم وتجرى حاليا عملية إنقاذهم حيث يوجد بموقع الانهيار نحو 90 من قوات الإطفاء والإنقاذ للقيام بهذه المهمة .. وما زال هناك 19 آخرين مفقودين ولا توجد معلومات حتى الآن عما إن كان هناك مصابون.

وطبقا لوكالة الأنباء الصينية فإن أثر الانهيار كان قويا فقد تبعه زلزال تبلغ قوته 4 درجات على مقياس ريختر.

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