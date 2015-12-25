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بالصور.. قداس منتصف الليل بكنيسة المهد فى بيت لحم

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بالصور.. قداس منتصف الليل بكنيسة المهد فى بيت لحم بالصور.. قداس منتصف الليل بكنيسة المهد فى بيت لحم

>ترأس البطريرك فؤاد طوال بطريرك القدس والأردن وسائر الديار المقدسة قداس منتصف الليل للطوائف المسيحية التى تسير على التقويم الغربى وذلك فى كنيسة المهد ببيت لحم مساء أمس الخميس.

وأفادت وكالة "معا" الفلسطينية بأن الرئيس الفلسطينى محمود عباس ورئيس الوزراء رامى الحمدالله وأمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم شاركوا فى قداس منتصف الليل فى كنيسة المهد، والقى نائب البطريرك المطران وليم الشوملى كلمة نيابة عن طوال بسبب إصابة الأخير بوعكة صحية.

وقال الشوملي: "وقعت احداث مؤلمة فى عالمنا المحيط واصبح التدين سببا للقتل باسم الله بدل من كونه حافزا للرحمة والأخوة، وما نعانى منه هو غياب الرحمة من القلوب وكأن مجيء المسيح ورسالة الميلاد قد ذهبا سدا". وقال إن باب كنيسة المهد هو احد ابواب الرحمة ونأمل أن يعبر منه الكثير من الحجاج خلال هذه السنة المباركة.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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مصر 365

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