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إدارة مكافحة المخدرات تضبط عاطلا يروج الحشيش أمام مدرسة ببولاق الدكرور

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إدارة مكافحة المخدرات تضبط عاطلا يروج الحشيش أمام مدرسة ببولاق الدكرور إدارة مكافحة المخدرات تضبط عاطلا يروج الحشيش أمام مدرسة ببولاق الدكرور
ألقت إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة، القبض على عاطل بحوزته 140 قطعة حشيش اعترف بحيازتها للاتجار بها، وترويجها أمام مدرسة ببولاق الدكرور، وحرر محضر بالواقعة وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة تفيد بترويج "طه.ا" عاطل المواد المخدرة على عملائه أمام مدرسة صفية زغلول ببولاق الدكرور.

وبإعداد كمين له تمكن رجال المباحث من القبض عليه وبحوزته 140 قطعة حشيش وهاتف محمول ومبلغ 450 جنيها، وأعترف المتهم بحيازته للمضبوطات للاتجار بها أمام مدرسة صفية زغلول، فتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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