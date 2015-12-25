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حبس موظف بحى الزاوية 15 يوما لتقاضيه رشوة لإصدار تراخيص بناء مخالف

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حبس موظف بحى الزاوية 15 يوما لتقاضيه رشوة لإصدار تراخيص بناء مخالف حبس موظف بحى الزاوية 15 يوما لتقاضيه رشوة لإصدار تراخيص بناء مخالف
قررت نيابة الزاوية الحمراء، بإشراف المستشار مازن يحيى، المحامى العام الأول لنيابات شمال القاهرة الكلية، حبس موظف بحى الزاوية الحمراء، 15 يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بتقاضيه رشوة من شخص نظير إصداره ترخيصا لبناء عقار مخالف بالزاوية الحمراء.

البداية كانت بورود بلاغ من أحد المواطنين لهيئة الرقابة الإدارية يتهم فيها موظفا بحى الزاوية الحمراء بطلب 10 آلاف جنيه، مقابل إصداره ترخيص بناء لعقار خاصة بمقدم البلاغ، وبناء على ذلك قام ضباط الهيئة بإجراء التحريات للتأكد من صحة تلك المعلومات التى وردت بالبلاغ.

وأكدت التحريات صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات والحصول على إذن من النيابة وبالتنسيق مع المبلغ تم تسجيل اللقاء بين الطرفين، وذلك أثناء تقاضى المتهم الرشوة، وتم القبض عليه وإحالته إلى النيابة، وبمواجهته أنكر الواقعة فقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيق.

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مصر 365