بالصور: ماذا تفعل ابنتا شيرين عبد الوهاب في كواليس "ذا فويس"؟

إصطحبت الفنانة شيرين عبد الوهاب ابنتيها هنا ومريم إلى استديوهات mbc، وقامت بنشر صورة مشتركة معهما من كواليس برنامج "ذا فويس"، تجمعهما بالمشتركتين كريستين سعيد من فريق زميلها كاظم الساهر ونداء شرارة من فريقها.

شيرين التي بقيت هذا الأسبوع في بيروت للقيام بالتدريبات اللازمة مع نداء شرارة، بعد أن شارف البرنامج على نهايته، ولحقت بها إبنتاها مريم وهنا لقضاء فترة الأعياد معها، وقد بدتا سعيدتين بالجلوس قي حضن والدتهما، على كراسي المدربين.