أخبار عاجلة

راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

هذه هي المفاجأة التي تحضّرها ميادة الحناوي لجمهورها

Google+ Print

الخميس 24-12-2015 19:08

في مفاجأة سارة لجمهورها، تقوم النجمة ميادة الحناوي بزيارة إلى بعد رأس السنة مباشرة، لعقد جلسات عمل مع فريق عمل أغنيتها الجديدة "روح" التي تعيدها إلى الغناء بعد غياب طويل.
الأغنية كتب كلماتها هاني عبد الكريم من توزيع أسامة عبد الهادي وتلحين أحمد زغلول، الذي لحن خلال الفترة الماضية أغان لاقت نجاحاً كبيراً مثل أغنيته "وأنت ماشي" للمطرب هاني شاكر، كما تعاون مع في ألبومه المقبل من خلال أغنية "أي مكان".
ويتوقّع أن تكون الأغنية "هيت" وتعيد ميادة من جديدة إلى الساحة الفنية.
يذكر أنّ آخر نشاط لميادة كان الصيف الماضي ضمن مهرجانات بعلبك في لبنان، حيث قدّمت حفلاً تكلل بالنجاح.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني