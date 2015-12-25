هذه هي المفاجأة التي تحضّرها ميادة الحناوي لجمهورها

في مفاجأة سارة لجمهورها، تقوم النجمة ميادة الحناوي بزيارة إلى مصر بعد رأس السنة مباشرة، لعقد جلسات عمل مع فريق عمل أغنيتها الجديدة "روح" التي تعيدها إلى الغناء بعد غياب طويل.

الأغنية كتب كلماتها هاني عبد الكريم من توزيع أسامة عبد الهادي وتلحين أحمد زغلول، الذي لحن خلال الفترة الماضية أغان لاقت نجاحاً كبيراً مثل أغنيته "وأنت ماشي" للمطرب هاني شاكر، كما تعاون مع عمرو دياب في ألبومه المقبل من خلال أغنية "أي مكان".

ويتوقّع أن تكون الأغنية "هيت" وتعيد ميادة من جديدة إلى الساحة الفنية.

يذكر أنّ آخر نشاط لميادة كان الصيف الماضي ضمن مهرجانات بعلبك في لبنان، حيث قدّمت حفلاً تكلل بالنجاح.