دنيا بطمة... حفلات سريّة ودعاوى قضائية أم ماذا؟

انتشر منذ أيام خبر مفاده أن شركة "بلاتينوم ريكوردز" حذفت الفيديوهات التي تعود للفنانة المغربية دنيا بطمة، التي شاركت في برنامج "أراب أيدول" في موسمه الأول، من حسابها الخاص على "يوتيوب".

وبحسب ما وصل لـ"سيدتي نت" فإنّ "هذا الحذف حصل بسبب قيام دنيا بإحياء الحفلات الخاصة التي تتعاقد عليها سراً دون الرجوع إلى الشركة وعدم فسخها للعقد بطريقة قانونية.

كما تردّد أيضاً أن دنيا لم تعدّ منضوية تحت جناج "بلاتينوم" بعد انتهاء عقدها وعدم تجديده".

مصادر الشركة في دبي لم تشأ التعليق على هذا الموضوع، كونه لا يستحق التعليق على حد تعبير مصدر فيها حاولنا التواصل معه.

وتابع المصدر "اليوتيوب الخاص بالشركة خاص بها وتضع عليه الكليبات التي تنتجها فقط".

ويبدو أن الفنانة لم تحسب حساب تكاليف كليباتها المقبلة التي كانت تقبض مستحقاتها من الشركة، ويبدو أيضاً أن "بلاتينوم" تصرّ على التزام الصمت لغاية الآن، ولم تصدر أي تعليق حول القضية رغم تفاعلها إعلامياً.

وربما ستعتمد "بلاتينوم" أسلوب الردّ عبر القضاء كعادتها دائماً، أو عبر البيانات الرسمية الصادرة عن مجموعة "ام بي سي" وليس عبر المقابلات الصحفية، إلا إذا كانت تريد حلّ القضية بطريقة حبيّة بعيداً عن الإعلام والقضاء.

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