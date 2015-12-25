80 % من القراء يؤيدون تعزيز الأمن بالمستشفيات لمنع الاعتداء على الأطباء

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع"، على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تعزيز إجراءات الأمن حول المستشفيات بعد تزايد حوادث الاعتداء على الأطباء، أيد غالبية القراء تعزيز إجراءات الأمن حول المستشفيات بعد تزايد حوادث الاعتداء على الأطباء.

وأيد 80% من القراء تعزيز إجراءات الأمن حول المستشفيات بعد تزايد حوادث الاعتداء على الأطباء، بينما رفض 19% من القراء على مطالب تعزيز إجراءات الأمن حول المستشفيات بعد تزايد حوادث الاعتداء على الأطباء، فى الوقت الذى أعرب فيه % من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.