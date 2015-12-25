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زيت الكتان والزيتون أهم أنواع الزيوت.. ينقصان الوزن ويخفضان الكوليسترول الضار

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زيت الكتان والزيتون أهم أنواع الزيوت.. ينقصان الوزن ويخفضان الكوليسترول الضار زيت الكتان والزيتون أهم أنواع الزيوت.. ينقصان الوزن ويخفضان الكوليسترول الضار
إنقاص الوزن أو على الأقل الحفاظ على ثباته، يرتبط بشكل كبير بالنظام الغذائى للإنسان، هذا ما أكدت عليه الدكتور صفاء عمر عبد الفضيل أخصائية علاج السمنة والنحافة، مشيرة إلى أن أنواع الزيوت والسمن والزبد التى يستخدمها أغلبنا فى طهى الطعام، سبب رئيسى فى زيادة الوزن وتراكم بالجسم وزيادة نسب الكوليسترول فى الدم.

وتابعت الدكتورة صفاء عمر حديثها مؤكدة أن الزيوت الخطيرة والضارة كزيوت النخيل التى تستخدم فى القلى فى أغلب محلات الطعام، كذلك السمن النباتى المهدرج والصناعى، لهم الكثير من الأضرار الصحية وأهمها زيادة نسب الدهون فى الجسم وترسبها وصعوبة التخلص منها تدريجيا، فضلا عن ترسيب نسب الكوليسترول الضار بشكل كبير فى الدم مهددة صحة الإنسان بالجلطات وأمراض القلب الخطيرة.

لذا نصحت أخصائية علاج السمنة والنحافة بضرورة اللجوء للطهى ببعض الزيوت الصحية البديلة للسمن والزبد، والتى بدورها تساعد على تخفيف ترسيب الدهون فى الدم وكذلك الكوليسترول، كما أنها تحتوى على عناصر مفيدة تمد الجسم ببعض احتياجاته، ومن أهم هذه الزيوت:

زيت بذرة الكتان (الزيت الحار): هذا الزيت غير الشائع الاستخدام له الكثير من الفوائد، لغناه بالأوميجا 3، التى تساعد على تأخير مشكلات الشيخوخة وتأكسد خلايا الجسم، وتساعد على منع ترسب الكوليسترول الضار.

زيت الزيتون: هو الاختيار الأصح والأفضل على الدوام، فهو غنى بالأحماض الدهنية المفيدة وغير المشبعة، فهى غير ضارة ولا تزيد الوزن، كما أنه يخفض نسبة الكوليسترول فى الدم، شرط استخدامه بارد دون تسخين من خلال إضافته على الطعام بعد طهيه، وخاصة السلطات.

*المكسرات كاللوز والبندق وعين الجمل: بها زيوت وعناصر مفيدة للجسم لا تزيد الوزن ولا ترفع الكوليسترول شريطة عدم الإسراف، وقبضة واحدة منها يوم بعد يوم تعطى نتائج جيدة.
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