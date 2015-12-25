بالصور.. 20 مسجدا يستهدف الإخوان استغلالها فى ذكرى 25 يناير بأسوان

مع اقتراب العد التنازلى للذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، وظهور دعوات من جماعة الإخوان الإرهابية للخروج فى تظاهرات هدفها إثارة الفوضى، تكشف "اليوم السابع" خريطة المساجد داخل محافظة أسوان، والتى استغلتها الجماعة الإرهابية السنوات الماضية لنشر الفكر الإرهابى والتحريض على العنف، وخطة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان ومديرية الأوقاف، فى التصدى لهذه المحاولات الغاشمة.

وتصل أعداد المساجد التى يسعى الإخوان لاستغلالها حوالى أكثر من 20 مسجداً، موزعين على مراكز المحافظة الخمس "أسوان وكوم أمبو وإدفو ونصر النوبة ودراو"، ويأتى أشهر هذه المساجد التى شهدت أحداث ساخنة ودامية فى تظاهرات الجماعة هو مسجد "الرحمن" بمنطقة النفق، والذى شهد استغلال للجماعات الإسلامية سابقاً حتى قبل 25 يناير، وظهرت احتجاجات عنيفة خارجة عن السلمية، ويأتى أيضاً مسجد "النصر" بكورنيش النيل، ضمن أبرز المساجد التى استغلها الإخوان بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، وبدأت منه الدعوات للمسيرات وطرد أحد خطباء الأوقاف من المسجد أثناء خطبة الجمعة، وتعد ساحته موقعاً لتجمع مسيرات الإخوان سابقاً، كما شهد أعنف انفجار فى أسوان لعبوة محلية الصنع أودت بحياة رجل وسيدة وطفلها، بجانب إصابة 11 آخرين.

ويأتى أيضاً فى قائمة المساجد التابعة للإخوان فى أسوان، مسجد "عبد الرحيم حمادة" بشارع عباس فريد بمدينة أسوان، والقريب من مقر جماعة الإخوان سابقاً، وكانت نقطة انطلاق مسيراتهم، وأيضاً مسجد "المطار" بشارع المطار بمدينة أسوان، والمسجد الشرقى بمدينة كوم أمبو.

فيما تأتى قائمة مساجد السلفيين الداعين للفكر السلفى والتى تساند تظاهرات الإخوان، مسجد "الهيئة الشرعية للأنصار والسنة" بمنطقة السيل الجديد بمدينة أسوان، ومسجد "الشيخ مأمون" و"الدكتور يوسف" بمدينة ناصر بأسوان، ومسجد "هاشم أبو النور" بمنطقة الناصرية بمدينة أسوان.

ومن جانبه، أكد الشيخ محمد عبد العزيز، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، أن جميع مساجد الأوقاف بالمحافظة والبالغ عددها 1336 مسجداً، سواء كانت حكومية أو أهلية أو تابعة لجمعيات، أصبحت تحت إشراف الوزارة، وعلق قائلاً "لن نسمح لأحد باستغلال المنابر سواء فى 25 يناير أو غيرها".

وأشار وكيل وزارة الأوقاف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أنه مديرية الأوقاف استعدت بشكل كامل للتصدى لأى محاولة يسعى إليها المتطرفون لتخريب البلاد، لافتاً إلى أنه تم تعين وانتداب إمام أو خطيب من الأوقاف إلى كل مسجد لمنع استغلال المنابر فى الدعوات لنشر فكر متطرف.

وعن الدور الأمنى، تجرى مديرية أمن أسوان، استعدادات مكثفة لتأمين ذكرى 25 يناير، من خلال عقد اجتماعات بقيادات الأمن بمقر مديرية الأمن، وتكثيف الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة والسرية لرصد أماكن تجمعات الإخوان فى مختلف الساحات والميادين، وإحباط أى محاولة للعنف أو إثارة الفوضى.

وأكد مصدر أمنى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك خطة سرية لتأمين ذكرى 25 يناير، وإحباط محاولات الإخوان للخروج فى الذكرى لبث الفوضى، وسيتم الاعتماد على نشر قوات سرية فى الأماكن التى تم رصدها لضبط المحرضين على العنف.

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