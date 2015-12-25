غدا.. محاكمة بديع و104 آخرين لاتهامهم بأحداث عنف فى الإسماعيلية

تنظر غدا السبت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و104 متهمين آخرين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الإسماعيلية" لسماع الشهود، ومرافعة النيابة العامة، والمدعين بالحق المدنى.

وتعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013، عندما وقعت اشتباكات بين عناصر جماعة الاخوان وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية على خلفية فض اعتصام رابعة والنهضة، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.

وأحال المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية، فى شهر سبتمبر الماضى المتهمين إلى محكمة الجنايات، ونسب لهم تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل، وتعريض السلم العام للخطر.